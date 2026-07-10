Шарж Карла Лагерфельда на Ангелу Меркель стал самым дорогим на аукционе Sotheby's.

На торгах Sotheby's, посвященных наследию Карла Лагерфельда, выставили более тысячи ранее не публиковавшихся эскизов дизайнера, а также его рабочие документы, перчатки, коллекцию из примерно двухсот iPod и другие личные вещи.

По итогам аукциона выручка составила более 731 000 евро, превысив предварительную оценку более чем вдвое. Самым дорогим лотом оказался рисунок с изображением бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Работа ушла с молотка за 23 040 евро, значительно превысив предварительную оценку в 400 евро, передает oxu.az

Продажа стала частью очередного аукциона, посвященного наследию дизайнера, который после смерти Карла Лагерфельда в 2019 году продолжает открывать публике его личный архив и малоизвестные работы. Он проходил с 2 по 8 июля.