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oxu
10 Июля 2026, 23:27
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Шарж Карла Лагерфельда на Ангелу Меркель стал самым дорогим на аукционе Sotheby's

На торгах Sotheby's, посвященных наследию Карла Лагерфельда, выставили более тысячи ранее не публиковавшихся эскизов дизайнера, а также его рабочие документы, перчатки, коллекцию из примерно двухсот iPod и другие личные вещи.

Шарж Карла Лагерфельда на Ангелу Меркель стал самым дорогим на аукционе Sotheby&#39;s.
Шарж Карла Лагерфельда на Ангелу Меркель стал самым дорогим на аукционе Sotheby's.

По итогам аукциона выручка составила более 731 000 евро, превысив предварительную оценку более чем вдвое. Самым дорогим лотом оказался рисунок с изображением бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Работа ушла с молотка за 23 040 евро, значительно превысив предварительную оценку в 400 евро, передает oxu.az

Продажа стала частью очередного аукциона, посвященного наследию дизайнера, который после смерти Карла Лагерфельда в 2019 году продолжает открывать публике его личный архив и малоизвестные работы. Он проходил с 2 по 8 июля.

Шарж Карла Лагерфельда на Ангелу Меркель стал самым дорогим на аукционе Sotheby's

Источник
oxu
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