theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
25 Мая 2026, 19:20
952
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Президент Боливии на фоне протестов вдвое сократил себе зарплату

Президент Боливии Родриго Пас Перейра заявил о сокращении своей зарплаты и окладов министров на 50%.

Президент Боливии на фоне протестов вдвое сократил себе зарплату.
Президент Боливии на фоне протестов вдвое сократил себе зарплату.

По его словам, такой шаг продемонстрирует их «преданность стране». Такое заявление глава государства сделал на официальной церемонии в Сукре, передает reuters.com

Протесты в Боливии идут с начала месяца. 15 мая несколько тысяч демонстрантов вышли на улицы города Ла-Пас с требованием отставки президента, пересмотра трудовых контрактов, расширения доступа к топливу, а также отмены закона о земельных ресурсах. Протестующих поддержали оппозиция и бывший президент Эво Моралес. На фоне митингов обострился дефицит продовольствия, топлива и медикаментов.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте