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rbc.ua logorbc
28 Июля 2026, 09:15
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Премьер Армении допустил, что страна проведет референдум о членстве в ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным допустил, что в стране может быть проведен референдум о вступлении страны в Евросоюз.

Премьер Армении допустил, что страна проведет референдум о членстве в ЕС.
Премьер Армении допустил, что страна проведет референдум о членстве в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на армянское "Радио Свобода".

Как пишет издание, вчера 27 июля Пашинян впервые поговорил с Путиным после парламентских выборов, которые состоялись в июне.

Согласно заявлению армянского правительства, Пашинян призвал Москву принять меры из-за введенных РФ ограничений на импорт продукции из Армении. Он пояснил, что меры противоречат двусторонним соглашениям и правилам Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Тем временем в Кремле излагая детали переговоров сообщили, что Путин акцентировал внимание Пашиняна на необходимости как можно скорее провести референдум о вступлении в Евросоюз или дальнейшем пребывании в ЕАЭС.

В пресс-службе правительства Армении говорят, что Пашинян сказал Путину следующую вещь: референдум может быть, но только после того, как страна официально подаст заявку на вступление в ЕС.

Напомним, в марте 2025 года парламент Армении во втором чтении принял законопроект о евроинтеграции. Этот документ призывал правительство начать процесс вступления в ЕС.

Источник
rbc.ua logorbc
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