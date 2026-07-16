Politico: Новая система пограничного контроля ЕС создала проблемы для близнецов.

Новая цифровая пограничная система Европейского союза создала проблему для однояйцевых близнецов, поскольку не способна их различить.

В материале приводится случай, когда одна британская женщина, которая в конце мая пыталась вылететь обратно в Великобританию из Клуж-Напоки в Румынии, была допрошена пограничной полицией по довольно странной причине, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на politico.eu

Румынские власти обвинили эту женщину – сотрудницу Politico – в незаконном пребывании в Шенгенской зоне, мотивируя это тем, что ее выезд не был должным образом зарегистрирован после предыдущего визита в Амстердам в апреле 2026 года.

Проблема лишь в одном: она не была в Амстердаме в апреле 2026 года. Зато там побывала её сестра-близнец.

Женщину, которой была предоставлена анонимность, чтобы избежать каких-либо будущих сложностей на границе и уважать частную жизнь её сестры, допрашивали в течение примерно 15 минут.

Когда она рассказала пограничникам о существовании сестры-близнеца, её сначала обвинили в том, что она одолжила свой паспорт – чего она не делала. Сестра этой женщины на момент инцидента находилась в Великобритании и никогда не бывала в Румынии.

Судя по всему, система EES перепутала этих двух женщин из-за идентичных результатов сканирования лиц и, возможно, из-за одинаковых фамилий, дат рождения и гражданств – единственных общих черт, которые система может учесть. У них разные отпечатки пальцев, имена и, что особенно важно, свои собственные паспорта.

В конце концов женщине разрешили сесть в самолет, но она, как и раньше, обеспокоена предстоящими поездками.

Когда к представителю Европейской комиссии обратились по этому вопросу, он заявил, что Комиссия "не комментирует отдельные случаи". Однако он добавил: "Ответственность за данные, внесенные в EES, лежит на государствах-членах, и Комиссия не имеет к ним доступа".

"При въезде в Шенгенскую зону путешественники должны предоставить свои биометрические данные (при первом пересечении внешних границ ЕС), а также данные паспорта. Это позволяет идентифицировать каждого путешественника отдельно. Если путешественник обеспокоен обработкой своих данных, он имеет право требовать исправления и дополнения своих персональных данных. В таком случае он может обратиться в компетентные органы государства-члена – либо на границе, либо непосредственно в соответствующие органы", – сказал он.