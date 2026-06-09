theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rbc.ua logorbc
9 Июня 2026, 22:31
3
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Польша требует участия в переговорах по войне в Украине

Любые переговоры по завершению войны в Украине должны происходить при обязательном участии Польши, а идеи быстрого диалога с РФ являются рискованными.

Польша требует участия в переговорах по войне в Украине.
Польша требует участия в переговорах по войне в Украине.

По словам главы польского правительства, Варшава недовольна переговорным форматом "E3", в который входят только Великобритания, Германия и Франция. Этот формат исключает участие других европейских союзников Украины, передает rbc.ua

Туск отметил, что обсуждал эту проблему с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, которая также не в восторге от такого подхода. Он подчеркнул, что любые решения или договоренности, принятые без участия Варшавы, не будут иметь для Польши обязательной силы.

"Я очень осторожно отношусь к идеям, звучащим в Западной Европе, касательно скорейшего начала диалога или переговоров с Путиным по Украине", - заявил он.

В то же время Туск анонсировал, что в ближайшие дни состоится более широкая встреча, посвященная Украине. Планируется, что к лидерам Великобритании, Франции и Германии присоединятся представители Польши и Италии.

Отмечается, что отсутствие польского премьера на переговорах в Лондоне вызвало в Варшаве беспокойство по поводу того, не отодвигают ли Польшу на второй план, стремясь склонить Киев к переговорам с Москвой.

Источник
rbc.ua logorbc
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте