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tsn.ua logotsn
4 Августа 2026, 09:01
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Подоляк: "Уклонисты" не должны комфортно чувствовать себя в обществе

Михаил Подоляк сравнил возможные ограничения для уклоняющихся с наказанием преступников и заявил, что блокирование банковских счетов должно усложнить им повседневную жизнь.

Подоляк: &#34;Уклонисты&#34; не должны комфортно чувствовать себя в обществе.
Подоляк: "Уклонисты" не должны комфортно чувствовать себя в обществе.

Блокировка банковских счетов уклоняющихся от мобилизации людей должна лишить их возможности комфортно пользоваться преимуществами жизни в обществе, сообщает tsn.ual

Такое мнение высказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью ведущей Наталии Влащенко.

Объясняя свою позицию, советник руководителя ОП сравнил уклоняющегося с преступником, которого лишают свободы за совершенное правонарушение.

«Слово “уклонист” очень интересное, но на самом деле это правонарушение. Это нарушение конкретных законов», - отметил он.

В ходе разговора ведущая спросила, заставит ли арест банковского счета человека изменить поведение или встать на военный учет. Подоляк признал, что автоматически этого не произойдет, однако объяснил такую меру как ограничение возможностей нарушителя.

«Если "уклонисту" в Украине заблокировать счета, тогда он останется без возможности комфортно себя чувствовать в обществе. Так же как вора, которого ловят за правонарушения, сажают и он не может получать удовольствие от проживания в обществе», – заявил советник ОП.

В Украине подготовили законопроекты, предусматривающие дополнительные ограничения для уклоняющихся от мобилизации граждан. Среди возможных мер — арест банковских счетов, ограничение в пользовании водительскими правами и получение отдельных административных услуг.

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Источник
tsn.ua logotsn
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