Под Петербургом после ночной атаки дронов горит склад Wildberries.

В Подмосковье погибли пять человек.

В поселке Красный Бор Ленинградской области после атаки беспилотников горит склад Wildberries, сообщает currenttime.tv

По словам губернатора региона Александра Дрозденко, во время атаки над областью сбили 17 дронов, "есть повреждения в складской зоне". Один человек пострадал.

Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что во время атаки беспилотников погибли пять человек, еще шестеро получили ранения. По его словам, основные последствия зафиксированы в муниципальном округе Чехов.

"В промзоне Новоселок в результате попадания БПЛА произошло несколько возгораний. Наиболее крупное – на складе, где открытое горение уже ликвидировано. Также повреждены электроподстанция и административное здание. На месте продолжают работать пожарные и все оперативные службы", – написал он. В деревне Солнышково, по его словам, обломки беспилотника повредили частный дом и машину.

В Новоселках находится два сортировочных центра Wildberries. Украинские и российские каналы публикуют фото и видео, на которых можно увидеть последствия предполагаемой атаки.

Минобороны России отчиталось о 320 сбитых украинских беспилотниках над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, московского региона и аннексированного Крыма.