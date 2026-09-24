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eurointegration.com.ua logoeurointegration
24 Сентября 2026, 13:51
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Никушор Дан: Я стремлюсь к прозападному правительству и прозападному большинству

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что правительство в составе Социал-демократической партии и ультраправого Альянса за объединение румын – это не то направление, в котором он хотел бы видеть развитие событий.

Никушор Дан: Я стремлюсь к прозападному правительству и прозападному большинству.
Никушор Дан: Я стремлюсь к прозападному правительству и прозападному большинству.

Об этом сообщает Digi24, передает "Европейская правда".

Никушор Дан выразил надежду, что все стороны проявят гибкость для формирования правительства, ориентированного на Запад.

"Я стремлюсь к прозападному правительству и прозападному большинству, которое бы поддерживало прозападное правительство. Возможно, это определенный переговорный ход. В любом случае, это не то направление, в котором я хочу двигаться", – заявил президент Румынии.

Что касается того, станет ли в случае провала правительства Зигфирда Мурешана следующим кандидатом автоматически Сорин Гриндяну, лидер социал-демократов, президент заявил, что не хочет обсуждать эту тему.

"Надеюсь, что это правительство будет утверждено, а это возможно только благодаря переговорам и гибкости позиций. Если же правительство не будет утверждено, конституция обязывает меня провести переговоры, чтобы вновь выяснить позиции партий", – заявил Дан.

Напомним, Румыния оказалась в политическом кризисе с конца весны, когда социал-демократы вышли из коалиции и проголосовали за вотум недоверия правительству Илие Боложана.

Первый предложенный президентом Никушором Даном "внепарламентский" кандидат на пост премьера Еуджен Томак отказался от своего мандата из-за недостаточной поддержки. После этого Дан выдвинул на пост премьера члена Национально-либеральной партии Адриана Вештя, но ему также не удалось получить необходимую поддержку.

Тогда президент Румынии выдвинул консервативного евродепутата Зигфрида Мурешана на пост премьер-министра. В среду, 23 сентября, Мурешан заявил, что в начале следующей недели он обратится к парламенту с просьбой о выражении вотума доверия предложенному им составу правительства.

Мурешан, который пока не имеет необходимых для утверждения 233 голосов в парламенте, планирует встретиться с лидером крупнейшей в парламенте Социал-демократической партии Сорином Гриндяну, чтобы попытаться заручиться его поддержкой.

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Источник
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