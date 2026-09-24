Никушор Дан: Я стремлюсь к прозападному правительству и прозападному большинству.

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что правительство в составе Социал-демократической партии и ультраправого Альянса за объединение румын – это не то направление, в котором он хотел бы видеть развитие событий.

Об этом сообщает Digi24, передает "Европейская правда".

Никушор Дан выразил надежду, что все стороны проявят гибкость для формирования правительства, ориентированного на Запад.

"Я стремлюсь к прозападному правительству и прозападному большинству, которое бы поддерживало прозападное правительство. Возможно, это определенный переговорный ход. В любом случае, это не то направление, в котором я хочу двигаться", – заявил президент Румынии.

Что касается того, станет ли в случае провала правительства Зигфирда Мурешана следующим кандидатом автоматически Сорин Гриндяну, лидер социал-демократов, президент заявил, что не хочет обсуждать эту тему.

"Надеюсь, что это правительство будет утверждено, а это возможно только благодаря переговорам и гибкости позиций. Если же правительство не будет утверждено, конституция обязывает меня провести переговоры, чтобы вновь выяснить позиции партий", – заявил Дан.

Напомним, Румыния оказалась в политическом кризисе с конца весны, когда социал-демократы вышли из коалиции и проголосовали за вотум недоверия правительству Илие Боложана.

Первый предложенный президентом Никушором Даном "внепарламентский" кандидат на пост премьера Еуджен Томак отказался от своего мандата из-за недостаточной поддержки. После этого Дан выдвинул на пост премьера члена Национально-либеральной партии Адриана Вештя, но ему также не удалось получить необходимую поддержку.

Тогда президент Румынии выдвинул консервативного евродепутата Зигфрида Мурешана на пост премьер-министра. В среду, 23 сентября, Мурешан заявил, что в начале следующей недели он обратится к парламенту с просьбой о выражении вотума доверия предложенному им составу правительства.

Мурешан, который пока не имеет необходимых для утверждения 233 голосов в парламенте, планирует встретиться с лидером крупнейшей в парламенте Социал-демократической партии Сорином Гриндяну, чтобы попытаться заручиться его поддержкой.