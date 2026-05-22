22 Мая 2026, 12:01
«Народная партия тараканов» Индии обогнала в соцсетях правящую партию

Молодежная индийская «Народная партия тараканов» за пять дней набрала более 18 млн подписчиков в Instagram. У правящей партии страны, Индийской народной партии, в два раза меньше — 9 млн.

Как пишут основатели молодежной партии, она была создана в протест нынешней власти, пишет deccanherald.com

По данным газеты Deccan Herald, партия была сформирована как реакция на высказывание председателя Верховного суда Индии Сурьи Канта. Тот сравнил безработную молодежь с тараканами. Глава партии Абхиджита Дипке заявил, что аккаунт «Народной партии тараканов» запретили в Индии.

Партия заявляет, что твердо верит в Конституцию Индии и всегда будет защищать ее ценности. У нее также есть манифест из пяти пунктов. Первым пунктом «тараканы» предлагают отменить выплаты для индийских судей после отставки. В следующем пункте основатели призывают к честным выборам. Третий пункт — увеличение мест в правительстве для женщин с 33% до 50%. В четвертом пункте «Народная партия тараканов» выступает за независимые медиа. Пятый пункт манифеста призывает запретить любому члену парламента или заксобрания 20 лет занимать любые государственные должности, если он переходил из одной партии в другую.

