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unian.net logounian
9 Июня 2026, 23:32
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Мировая авиация столкнётся с ростом расходов на топливо на $100 млрд

Мировая авиационная отрасль в этом году столкнется с дополнительными расходами на авиационное топливо в размере около 100 миллиардов долларов.

Мировая авиация столкнётся с ростом расходов на топливо на $100 млрд.
Мировая авиация столкнётся с ростом расходов на топливо на $100 млрд.

Причиной стало резкое подорожание нефти после войны в Иране, пишет Independent со ссылкой на данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), передает unian.net

Генеральный директор IATA Уилли Уолш отметил, что средняя цена авиатоплива в 2026 году будет примерно на 70% выше, чем годом ранее.

"Когда в марте на Ближнем Востоке началась война, цены на нефть выросли, а стоимость авиационного топлива взлетела до небес. В результате мы ожидаем, что средние цены на авиатопливо будут на 70% выше в годовом исчислении, что добавит 100 млрд долларов к нашим совокупным расходам на топливо в этом году", – отметил Уолш.

В отчете о состоянии мировой авиационной отрасли говорится, что спрос на авиатопливо "удерживается", однако прибыльность перевозчиков должна сократиться почти вдвое с 43 млрд долл. в 2025 году до 23 млрд долл. в 2026 году.

По данным IATA, 86% пассажиров ожидают, что стоимость авиабилетов будет меняться в соответствии с ценами на нефть. В то же время почти половина опрошенных путешественников прогнозируют, что в этом году потратят на путешествия больше средств.

Уолш подчеркнул, что сложный год особенно болезненно скажется на авиакомпаниях, которые еще не оправились от последствий пандемии Covid, а также на перевозчиках стран Персидского залива.

Дополнительное давление на отрасль оказывают и проблемы в цепочках поставок авиастроительной промышленности. В IATA отметили, что производители не выполняют обещания по поставке самолетов и двигателей в запланированные сроки.

В настоящее время портфель невыполненных заказов превышает 18 тысяч самолетов. По оценкам ассоциации, эта проблема обошлась авиакомпаниям в 11 млрд долл. в 2025 году.

Источник
unian.net logounian
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