ЛГБТ-парад в Берлине прервали из-за наезда авто на людей.

В Берлине досрочно завершился ежегодный гей-парад Christopher Street Day (CSD) после сообщений о наезде автомобиля на участников шествия.

"Пожалуйста, идите домой, CSD прерван", - такое сообщение разместили в соцсетях организаторы парада около 22.30 по берлинскому времени в субботу, 25 июля, передает dw.com

"Предположительно, автомобиль въехал в парк, сбил и ранил нескольких человек. Пострадавшим оказывают помощь парамедики. Мы ведем интенсивный поиск подозреваемых", - сообщил представитель столичной полиции спустя полчаса.

Масштабная операция проходила в районе парка Тиргартен в центре столицы, где завершался парад. По данным газеты Bild, в результате инцидента, произошедшего около 22:00 около улицы Леннештрассе, пострадало несколько человек.

Обстоятельства ДТП первоначально остаются неясными. Как пишет Bild со ссылкой на очевидцев, на людей на большой скорости наехал белый фургон. После этого водитель вышел из кабины и скрылся. На большом экране у Бранденбургских ворот высветилась надпись "Эвакуация".