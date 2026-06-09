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9 Июня 2026, 18:52
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La Tribune: Германия создала новый альянс для создания европейского истребителя

Восемь немецких оборонных компаний, включая Airbus Defence and Space, Diehl Defence, Hensoldt, MBDA Deutschland и MTU Aero Engines, создают промышленный альянс Team Gen 6 для разработки европейского истребителя шестого поколения.

La Tribune: Германия создала новый альянс для создания европейского истребителя.
La Tribune: Германия создала новый альянс для создания европейского истребителя.

Официально о создании альянса будет объявлено на берлинском авиасалоне ILA. Он стартует 10 июня, передает latribune.fr

Это уже вторая попытка общеевропейской разработки истребителя нового поколения. 

Предыдущий проект — Future Combat Air System — был запущен Францией и Германией в 2017 году. Позже к нему присоединилась Испания. 

Однако из-за многочисленных разногласий между французской компанией Dassault и немецкой Airbus Defence and Space проект был свернут.

Источник
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