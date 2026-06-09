La Tribune: Германия создала новый альянс для создания европейского истребителя.

Официально о создании альянса будет объявлено на берлинском авиасалоне ILA. Он стартует 10 июня, передает latribune.fr

Это уже вторая попытка общеевропейской разработки истребителя нового поколения.

Предыдущий проект — Future Combat Air System — был запущен Францией и Германией в 2017 году. Позже к нему присоединилась Испания.

Однако из-за многочисленных разногласий между французской компанией Dassault и немецкой Airbus Defence and Space проект был свернут.