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8 Июня 2026, 23:59
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КСИР анонсировал создание «пояса безопасности» от Персидского залива до Красного моря

Командующий силами «Аль-Кудс» КСИР Ирана Исмаил Каани заявил о плане по созданию нового «пояса безопасности» от Ормузского до Баб-эль-Мандебского пролива у берегов Йемена и от Персидского залива до Красного моря.

КСИР анонсировал создание «пояса безопасности» от Персидского залива до Красного моря.
КСИР анонсировал создание «пояса безопасности» от Персидского залива до Красного моря.

В контексте создания зоны безопасности господин Каани упомянул Ось сопротивления, имея в виду союзников Ирана. Среди них — ливанское движение «Хезболла», йеменские хуситы и «Хамас» в Палестине, передает reuters.com

На прошлой неделе Иран объявил о приостановке своего участия в переговорах с США из-за ударов Израиля по Ливану, писало Tasnim. Тегеран также пригрозил очередной блокировкой Ормузского пролива и активизацией сил в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Сегодня хуситы запретили израильским судам проходить через Красное море и предупредили об атаках на те, что попытаются пересечь водоем.

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