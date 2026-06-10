10 Июня 2026, 23:11
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Хегсет призвал Кубу не пытаться получить оружие для ударов по базе в Гуантанамо
США призвали Кубу не пытаться получить оружие, способное достичь американской базы в Гуантанамо или территории Соединенных Штатов. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
«Будущее Кубы находится в руках президента США. И руководства Кубы»,— сказал Хегсет американским военным в ходе посещения военно-морской базы Гуантанамо.
Глава Пентагона отметил, что правительству Кубы было бы неразумно пытаться приобрести или получить доступ к вооружениям, способным достичь этой базы или территории США.
По словам Хегсета, в таком случае Гавана «спровоцировала бы конфронтацию, которой не только не хочет, но и не смогла бы выдержать».