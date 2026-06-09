theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
zdg.md logozdg
9 Июня 2026, 13:17
9 135
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Кандидат в премьеры Румынии отказался от гражданства Украины ради молдавского

Назначенный премьер-министр Румынии Еуджен Томак является гражданином Румынии и Республики Молдова.

Кандидат в премьеры Румынии отказался от гражданства Украины ради молдавского.
Кандидат в премьеры Румынии отказался от гражданства Украины ради молдавского.

По его словам, он отказался от украинского гражданства, поскольку очень хотел получить гражданство Молдовы, а Украина не допускает двойного гражданства, пишет G4Media.

Ранее Томак заявил, что сближение Молдовы с Румынией и Европейским союзом станет одним из его приоритетов, если он получит необходимую поддержку для формирования правительства.

В интервью телеканалу Antena 3 Томак представил несколько проектов, которые намерен продвигать: от создания общего медиапространства между Румынией и Республикой Молдова до сближения образовательных систем и организации совместных спортивных соревнований.

Источник
zdg.md logozdg
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте