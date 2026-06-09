9 Июня 2026, 13:17
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Кандидат в премьеры Румынии отказался от гражданства Украины ради молдавского
Назначенный премьер-министр Румынии Еуджен Томак является гражданином Румынии и Республики Молдова.
По его словам, он отказался от украинского гражданства, поскольку очень хотел получить гражданство Молдовы, а Украина не допускает двойного гражданства, пишет G4Media.
Ранее Томак заявил, что сближение Молдовы с Румынией и Европейским союзом станет одним из его приоритетов, если он получит необходимую поддержку для формирования правительства.
В интервью телеканалу Antena 3 Томак представил несколько проектов, которые намерен продвигать: от создания общего медиапространства между Румынией и Республикой Молдова до сближения образовательных систем и организации совместных спортивных соревнований.