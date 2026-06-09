Кандидат в премьеры Румынии отказался от гражданства Украины ради молдавского.

По его словам, он отказался от украинского гражданства, поскольку очень хотел получить гражданство Молдовы, а Украина не допускает двойного гражданства, пишет G4Media.

Ранее Томак заявил, что сближение Молдовы с Румынией и Европейским союзом станет одним из его приоритетов, если он получит необходимую поддержку для формирования правительства.

В интервью телеканалу Antena 3 Томак представил несколько проектов, которые намерен продвигать: от создания общего медиапространства между Румынией и Республикой Молдова до сближения образовательных систем и организации совместных спортивных соревнований.