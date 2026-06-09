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9 Июня 2026, 23:00
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Из выброшенного на берег кита Тимми в Дании сделают топливо и цемент

Выброшенного на берег горбатого кита по кличке Тимми утилизировали практически без отходов.

Из выброшенного на берег кита Тимми в Дании сделают топливо и цемент.
Из выброшенного на берег кита Тимми в Дании сделают топливо и цемент.

Его жир превратят в биодизель, а кости, кожу и сухожилия — в биомассу для цементного завода, передает zeit.de

Кит был найден несколько недель назад на пляже датского острова Анхольт. Млекопитающее разделали на несколько частей с помощью экскаватора. В пятницу останки вывезли с пляжа, а в понедельник отправили на переработку на материк.

Некоторые кости кита были переданы в столичный музей для пополнения научной коллекции. Остальная часть животного будет использована в промышленности, что специалисты называют примером максимально экологически чистой утилизации.

Источник
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