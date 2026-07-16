Иран угрожает уничтожить инфраструктуру «во всем регионе» в случае атаки США
Иран заявил, что нанесет масштабный ответный удар, если президент США Дональд Трамп реализует угрозы нанести удары по иранской инфраструктуре.
Представитель Центрального командования Вооруженных сил Ирана Эбрагим Зольфагари заявил, что в случае атаки ответ Тегерана будет «не просто пропорциональным, а превосходящим», передает nv.ua со ссылкой на cnn.com
По его словам, Иран может уничтожить «всю инфраструктуру во всем регионе».
«Инфраструктура региона будет уничтожена так, что от нее не останется ни следа», — заявил Зольфагари; его слова приводит государственный телеканал IRIB.
Он также заявил, что возможные удары Ирана будут «более масштабными, жесткими и разрушительными, чем когда-либо прежде».
Заявление прозвучало после того, как Дональд Трамп предупредил, что США могут нанести удары по иранским мостам и электростанциям на следующей неделе, если Тегеран не вернется к переговорам.
Отдельно представитель иранского военного командования заявил, что страна «ни при каких обстоятельствах» не позволит США вмешиваться в ситуацию вокруг Ормузского пролива.
«Это незыблемая красная линия Ирана», — подчеркнул Зольфагари.
Ормузский пролив является одним из ключевых мировых маршрутов транспортировки нефти и газа. Через него проходит значительная часть мировых поставок энергоносителей.
14 июля Иран нанес ракетные удары и атаки с использованием беспилотников по Кувейту, Бахрейну и Иордании. В Тегеране заявили, что эти атаки стали ответом на удары США по иранским целям.
15 июля Вооруженные силы США возобновили морскую блокаду судов, направляющихся в иранские порты или выходящих из них.