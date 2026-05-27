FT: В фонд Совета мира Трампа пока не поступило ни доллара.

Как рассказали два собеседника издания, вместо того, чтобы использовать официальный фонд, учрежденный и управляемый Всемирным банком, Совет мира получает пожертвования напрямую через свой счет в JPMorgan. Отчетность американского банка, в отличие от Всемирного банка, гораздо менее прозрачна, отмечается в публикации, пишет ft.com

Представитель Совета сообщил FT, что организация разработала «несколько вариантов получения финансирования» наряду с механизмом Всемирного банка. «На данный момент доноры предпочли использовать другие варианты», — заявил источник. По его словам, Совет представит финансовые отчеты руководству, включая господина Трампа, «в подходящее для этого время».

Как отмечает издание, некоторые страны уже выделили средства. Взнос Марокко в размере $20 млн помог профинансировать офис верховного представителя в Газе и зарплаты палестинского технократического комитета. ОАЭ выделили $100 млн на обучение полиции для Газы, однако программа пока заморожена, сообщили два источника. Средств от США еще не поступало.

Совет мира уже проводит тендеры на восстановление Газы, однако контракты еще не заключены, поскольку организация пока там не работает, заявил FT представитель Совета. По его словам, это связано с тем, что ХАМАС еще не разоружен. Однако бизнесмен Бишара Бахбах, помогавший вести переговоры с ХАМАС, назвал другую причину — «отсутствие финансирования, необходимого для выполнения каких-либо действий».

Дональд Трамп объявил об учреждении Совета мира в январе. В феврале прошло его первое заседание, на котором объявили о выделении девятью странами $7 млрд на помощь Газе. США заявили, что готовы направить еще $10 млрд. По оценкам ООН, всего для восстановления сектора Газа необходимо около $70 млрд.