Фильм «Майкл» собрал $1 млрд в мировом прокате.

Картина о Майкле Джексоне стала первым биографическим фильмом, преодолевшим заветный рубеж.

Биографический фильм о Майкле Джексоне собрал в мировом прокате свыше 1 млрд долларов. Он стал первым байопиком, достигшим заветной отметки в прокате, а также наиболее прибыльным фильмом студии Lionsgate, сообщаетиздание Variety.

В американских кинотеатрах картина собрала около 371,8 млн долларов, за рубежом — еще 629,8 млн долларов.

«Майкл» также стал мировым лидером кассовых сборов в жанре музыкальной биографической драмы. Он обогнал «Оппенгеймера» 2023 года, собравшего 975 млн долларов, и «Богемскую рапсодию» о группе Queen 2018-го (911 млн).

«Это достижение принадлежит всем, кто объединился с общим видением, чтобы почтить память одного из величайших артистов, которых когда-либо знал мир», — заявил режиссер «Майкла» Антуан Фукуа.

Lionsgate выступила продюсером и занималась прокатом в Северной Америке, а Universal — международным прокатом.

Фильм рассказывает о пути исполнителя от Jackson 5 до статуса короля поп-музыки. Роль Майкла Джексона сыграл племянник певца Джаафар Джексон — это был его дебют в кино.