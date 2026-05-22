Фанаты Макса Коржа обвинили румын в спекуляциях с арендой жилья.

В соцсетях фанаты артиста массово жалуются на отмену ранее забронированных квартир и гостиничных номеров со стороны румынских арендодателей.

По словам пользователей, владельцы жилья сначала подтверждают бронирование по стандартным ценам, а затем отменяют его за несколько дней или недель до концерта. После этого те же объекты появляются на платформах бронирования уже по стоимости в несколько раз выше.

Особенно активно ситуацию обсуждают украинские поклонники певца, которые планировали приехать на концерт в столицу Румынии. Многие из них пишут, что поездка стала слишком дорогой и они вынуждены отказаться от посещения мероприятия. В тематических Telegram-каналах и TikTok пользователи начали массово публиковать сообщения с предложением бесплатно отдать или перепродать билеты.

"Жильё, которое стоило 80 евро, теперь сдают за 300–400. Просто отменили бронь без объяснений", — пишут пользователи в соцсетях.

На фоне ажиотажа некоторые фанаты обвиняют владельцев жилья в спекуляции и попытке заработать на наплыве туристов.



