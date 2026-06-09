Euractiv: Пашинян готовит вступление своей партии в крупнейшую политсилу Европы.

«Официального решения пока не принято, и сроки еще не подтверждены, но Пашинян выразил заинтересованность, и панъевропейское правоцентристское объединение может одобрить членство „Гражданского договора“ в конце этого года», — говорится в статье, передает rtvi.com со ссылкой на euractiv.com

Среди других партий, которые могут присоединиться к ЕНП, — венгерская «Тиса», датский «Либеральный альянс», чешская STAN и правящее движение Черногории «Европа сейчас!».

Европейская народная партия позиционирует себя как самое крупное и самое влиятельное европейское политическое объединение. На сегодня она включает более 80 партий и партнерских организаций, в том числе две из Армении — Республиканскую партию экс-президента Сержа Саргсяна и партию «Наследие», основанную экс-главой МИД республики Раффи Ованнесяном. Обе имеют там статус наблюдателя.

Фракция ЕНП — самая многочисленная в Европарламенте, однако политические силы не из стран ЕС не могут быть представлены в ней. Объявив своей миссией «защиту европейского образа жизни», фракция заявляет о приверженности поддержанию единой Европы на принципах субсидиарности.

По данным Euractiv, своим стремлением в ЕНП Пашинян хочет закрепить проевропейский курс Армении после победы «Гражданского договора» на парламентских выборах 7 июня. Наблюдатели за процессом расширения ЕС также ожидают, что армянский премьер может официально подать заявку на получение республикой статуса кандидата на вступление, говорится в публикации.

В другом материале издания отмечалось, что Ереван пока опасается представлять ситуацию как взаимоисключающий выбор — либо Брюссель, либо Москва.

По данным ЦИК Армении, в парламент по итогам выборов 7 июня прошли только три политических силы из 18, которые были представлены на выборах. Это правящая партия Пашиняна «Гражданский договор», набравшая почти 50% голосов, блок «Сильная Армения» основателя группы компаний «Ташир», миллиардера Самвела Карапетяна (чуть более 23%) и блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна (около 10%). Пашинян заявил, что выборы стали «разгромом трехглавой партии войны».