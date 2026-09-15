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dw.com logodw
15 Сентября 2026, 13:14
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"Больница Питт" стала победителем "Эмми" второй год подряд

На церемонии Emmy Awards в Голливуде главные телевизионные награды достались проектам HBO Max. Победителями стали медицинская драма "Больница Питт" и мини-сериал "ГКС. Сент-Луис".

"Больница Питт" стала победителем "Эмми" второй год подряд.
"Больница Питт" стала победителем "Эмми" второй год подряд.

Американский медицинский сериал HBO Max "Больница Питт" ("The Pitt") получил шесть "Эмми" в разных категориях, в частности - второй год подряд - в номинации "Лучший драматический сериал". Победители премии за достижения в области телевизионных искусств были объявлены в Лос-Анджелесе в ночь на вторник, 15 сентября, пишет dw.com

Сыгравший в "Больнице Питт" актер Ноа Уайли удостоен, как и годом ранее, награды за лучшую мужскую роль в драматическом сериале, а Эрнест Харден-младший - как лучший приглашенный актер. Еще две статуэтки проект завоевал за лучший кастинг в драматическом сериале и за лучший пластический грим. 

За лучшую женскую роль в драматическом сериале "Эмми" получила американская актриса Рэй Сихорн ("Одна из многих", "Pluribus"), а Эллисон Дженни - за лучшую женскую роль второго плана в сериале "Дипломатка" ("The Diplomat").

История о любовном треугольнике людей среднего возраста, закончившаяся трагедией, от HBO Ma  "ГКС. Сент-Луис" ("DTF St. Louis") награждена в категории "Лучший мини-сериал".

Награда за лучшую мужскую роль в мини-сериале досталась Мэттью Ризу за проект "Чудовище внутри меня". Сериал "Бухта вдов" ("Widow's Bay") награжден как лучшая комедия.

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Источник
dw.com logodw
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