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2 Июня 2026, 23:59
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Bloomberg: Китайские производители алмазов неожиданно выиграли от бума ИИ

Неожиданными бенефициарами ИИ-бума стали китайские производители синтетических алмазов, продукция которых все активнее используется для охлаждения вычислительных чипов.

Bloomberg: Китайские производители алмазов неожиданно выиграли от бума ИИ.
Bloomberg: Китайские производители алмазов неожиданно выиграли от бума ИИ.

На этом фоне акции китайских Zhecheng Huifeng Diamond Technology и SF Diamond продемонстрировали резкий рост. В период с 25 по 29 мая их бумаги подорожали на 51% и 40% соответственно. Положительная динамика продолжилась и на следующей неделе: по итогам торгов 2 июня акции Zhecheng Huifeng Diamond Technology выросли еще на 30%, а SF Diamond прибавили около 6%, передает bloomberg.com

Интерес инвесторов связан с расширением сферы применения синтетических алмазов. Если ранее этот материал преимущественно ассоциировался с ювелирной индустрией, то сегодня он рассматривается как перспективное решение для отвода тепла в высокопроизводительных вычислительных системах.

Благодаря высокой теплопроводности синтетические алмазы способны стать альтернативой традиционным материалам, таким как медь и алюминий, которые широко используются в системах охлаждения электронных компонентов.

Ожидания относительно роста спроса на новые теплоотводящие материалы уже оказывают влияние на смежные отрасли. За последнюю неделю акции ряда китайских металлургических компаний, включая Aluminum Corp. of China и Jiangxi Copper, снизились на 25% и 28% соответственно.

Вместе с тем производители синтетических алмазов переходят от испытаний к коммерческим поставкам. В частности, SF Diamond сообщила о начале отгрузки небольших партий алмазных теплоотводов. По данным компании, тестирование продукции зарубежными клиентами завершилось успешно, однако конкретные заказчики не раскрываются.

Источник
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