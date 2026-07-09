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rtvi.com logortvi
9 Июля 2026, 16:24
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Bloomberg: ЕС объявит о превращении Европы в первый в мире электроконтинент

Европейский союз намерен стать первым в мире электроконтинентом и для этого предложит цель по электрификации на следующее десятилетие.

Bloomberg: ЕС объявит о превращении Европы в первый в мире электроконтинент.
Bloomberg: ЕС объявит о превращении Европы в первый в мире электроконтинент.

Целевой показатель будет выражен в виде процентной доли потребления энергии к 2040 году. Еврокомиссия намерена включить его в закон в рамках энергетической стратегии на период после 2030 года в четвертом квартале этого года, передает rtvi.com со ссылкой на bloomberg.com

«Благодаря решительным действиям на всех уровнях Европа может стать первым электроконтинентом», — говорится в документе комиссии.

Ускорение электрификации, по расчетам ЕС, позволит заменить две трети спроса на газ и вдвое сократить потребление нефти, снизив расходы на импорт ископаемого топлива на €200 млрд к концу следующего десятилетия. Это также поможет снизить высокие цены на энергоносители, которые подрывают конкурентоспособность Европы по сравнению с США и Китаем.

ЕС рассчитывает, что европейская электроэнергия поможет достичь климатической цели по сокращению выбросов на 90% к 2040 году и укрепит энергетическую безопасность блока. Снижение зависимости от импорта энергоносителей стало ключевым вопросом после того, как сокращение поставок российского газа после начала боевых действий на Украине и ближневосточный кризис привели к рекордному росту цен.

По оценкам ЕС, 70% электроэнергии в блоке уже производится из местных экологически чистых источников. Однако уровень электрификации региона (доля электроэнергии в конечном потреблении) остается на уровне 23%, тогда как в Китае, Корее и Японии он превышает 30%.

В плане изложены меры для секторов, наиболее зависимых от ископаемого топлива. В промышленности ЕС намерен использовать средства углеродного рынка для стимулирования электрификации. В транспортной сфере — обеспечить доступ к зарядной инфраструктуре, электрифицировать грузовики и превратить порты в центры чистой энергии. Для стимулирования электрификации в зданиях, на которые приходится половина потребления газа, комиссия рассмотрит меры по мобилизации спроса на тепловые насосы.

ЕС предстоит преодолеть ряд препятствий: высокие первоначальные затраты на переход от ископаемого топлива к электроэнергии, модернизацию электросетей и расширение генерирующих мощностей. Помимо этого, потребуется изменить правила налогообложения энергии и постепенно отказаться от субсидий на ископаемое топливо после 2030 года.

«Раскрытие потенциала электрификации поддержит мощную европейскую базу по производству экологически чистых технологий и связанные с ними цепочки создания стоимости ветряных турбин, электромобилей и тепловых насосов, а также значительно увеличит количество квалифицированных рабочих мест», — заявили в ЕС.

В Еврокомиссии отказались от комментариев, сославшись на политику не обнародовать проекты документов до их официальной публикации.

Источник
rtvi.com logortvi
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