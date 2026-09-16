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16 Сентября 2026, 23:17
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Бессент: США готовы обсуждать с Китаем связанные с ИИ риски

США готовы обсуждать с Китаем общие риски, связанные с искусственным интеллектом, в ходе предстоящих переговоров.

Бессент: США готовы обсуждать с Китаем связанные с ИИ риски.
Бессент: США готовы обсуждать с Китаем связанные с ИИ риски.

Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессен, передает axios.com

Встреча Бессента с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэнем пройдет в эти выходные в Нью-Йорке.

«США остаются лидерами в области ИИ. Мы открыты к обсуждению вопросов предотвращения общих рисков и недопущения раскола наших систем. Мы ожидаем, что дискуссии затронут модели как с открытыми, так и с закрытыми весами»,— сообщил Бессент.

Неназванный американский чиновник заявил Axios, что Скотт Бессент и торгпред США Джеймисон Грир — «ключевые фигуры, отвечающие за китайское направление». Кроме того, по сведениям Axios, глава Минфина играет основную роль в определении политики Белого дома касательно ИИ.

Переговоры между  Бессентом и Хэ пройдут в преддверии саммита в Вашингтоне президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, запланированного на 24 сентября. По данным собеседников Axios, помимо ИИ стороны обсудят торговлю, редкоземельные металлы и другие экономические вопросы.

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