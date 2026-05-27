Бельгия находится в трауре после смертельного столкновения поезда со школьным автобусом
Бельгия в трауре на следующий день после смертельного столкновения поезда со школьным автобусом на железнодорожном переезде, в результате которого погибли четверо человек и пятеро детей получили ранения.
Ученики посещали школу для детей с особыми потребностями в небольшом фламандском городке Буггенхаут, передает euronews.com
Жители приносят цветы к месту трагедии и оставляют записи в книге соболезнований в ратуше.
По данным бельгийского общественного вещателя RTBF, директор школы сообщил, что двоих детей могут выписать в ближайшие дни, тогда как трое остаются в тяжёлом состоянии и нуждаются в серьёзном уходе.
Местные жители делятся пережитым.
"Я не слышал [об аварии], но заметил, что на улицах появилось огромное количество полицейских машин, пожарных машин и машин скорой помощи. Немногим позже восьми часов утра", — рассказал Вилли, местный житель.
"Прежде всего мы глубоко сочувствуем семьям, пострадавшим в этой аварии, и стараемся выразить им своё участие в происходящем", — сказал 85‑летний местный житель Вилфрид ван Дерхаген.
Сын Магды должен был ехать тем самым поездом, который врезался в школьный автобус.
"Он сказал, что услышал что-то — какой‑то хлопок или что‑то в этом роде, — но на нём были наушники, он слушал музыку и решил, что это, наверное, часть песни, — рассказывает Магда. - Потом он понял, что на самом деле произошло нечто ужасное".
Власти пока не сообщают ни о состоянии пострадавших, ни о ходе расследования.