BBC: При борьбе с COVID-19 в Британии растратили $13 бюджетных миллиардов.

В борьбе с коронавирусом британские власти впустую потратили около $13 млрд налогоплательщиков.

К такому выводу пришла комиссия по расследованию работы правительства в период COVID-19, передает bbc.com

Общая сумма расходов правительства на защитное оборудование, тесты и аппараты ИВЛ с января 2020 по июнь 2022 года превысила $54,6 млрд. Из них почти $13 млрд пришлись на непригодное или просроченное оборудование.

Еще $204 млн было потрачено на оборудование, которое так и не было использовано, а $186 млн — на проекты аппаратов ИВЛ, не пущенные в производство.

Из отчета также следует, что на начало пандемии в стране не было достаточного запаса защитных масок, халатов и перчаток, и при этом она оказалась не готова конкурировать в глобальной гонке за их поставками.

Председатель комиссии заявил, что власти создали так называемую «VIP-линию», отдавая предпочтение поставщикам с политическими связями. По ее словам, эта система внесла несправедливость в экстренные закупки и подорвала доверие общества.