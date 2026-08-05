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delo.ua logodelo
5 Августа 2026, 10:15
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Украина и ЕС создают новую систему ПВО

Украинский разработчик ракетного вооружения Fire Point приступил к интеграции европейских технологий в новый проект противовоздушной обороны Freyja.

Альтернатива Patriot: Украина и ЕС создают новую систему ПВО.
Альтернатива Patriot: Украина и ЕС создают новую систему ПВО.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

К международной кооперации уже привлечены 13 оборонных предприятий ЕС, которые предоставляют радары, системы наведения и управления. В общей сложности количество партнеров может возрасти до 20, а финансирование разработок компании осуществляют за свой счет.

Разработка ракеты и сроки испытаний

Основой нового перехватчика стала украинская ракета FP7.X — ускоренная версия баллистической FP7. Хотя первоначально ее разрабатывали, учитывая архитектуру советских систем С-300 и С-400, в настоящее время общими остаются только 20% решений.

Первый успешный перехват баллистической цели разработчики рассчитывают провести до середины 2027 года.

Экономичность и технические особенности Freyja

Главная цель проекта — сделать цену одной ракеты-перехватчика менее 1 млн евро. Это в 4–6 раз дешевле американских ракет к системам Patriot.

Комплекс имеет открытую систему, позволяющую легко заменять компоненты, в том числе радары разных европейских производителей. Сама же пусковая установка будет одновременно содержать от четырех до шести ракет.

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Источник
delo.ua logodelo
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