Украина и ЕС создают новую систему ПВО
Украинский разработчик ракетного вооружения Fire Point приступил к интеграции европейских технологий в новый проект противовоздушной обороны Freyja.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.
К международной кооперации уже привлечены 13 оборонных предприятий ЕС, которые предоставляют радары, системы наведения и управления. В общей сложности количество партнеров может возрасти до 20, а финансирование разработок компании осуществляют за свой счет.
Разработка ракеты и сроки испытаний
Основой нового перехватчика стала украинская ракета FP7.X — ускоренная версия баллистической FP7. Хотя первоначально ее разрабатывали, учитывая архитектуру советских систем С-300 и С-400, в настоящее время общими остаются только 20% решений.
Первый успешный перехват баллистической цели разработчики рассчитывают провести до середины 2027 года.
Экономичность и технические особенности Freyja
Главная цель проекта — сделать цену одной ракеты-перехватчика менее 1 млн евро. Это в 4–6 раз дешевле американских ракет к системам Patriot.
Комплекс имеет открытую систему, позволяющую легко заменять компоненты, в том числе радары разных европейских производителей. Сама же пусковая установка будет одновременно содержать от четырех до шести ракет.