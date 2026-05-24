24 Мая 2026, 14:45
Тираспольский «Шериф» в 14-й раз завоевал Кубок Молдовы

В финальном матче в Кишиневе тираспольчане обыграли столичный «Зимбру» со счетом 2:0. Эта победа позволила «Шерифу» подтвердить статус самого титулованного обладателя трофея в истории страны.

Тираспольский «Шериф» в 14-й раз завоевал Кубок Молдовы.

Судьбу встречи решили два мяча: на 13-й минуте счет открыл Джейдер Асприлья, а на 53-й преимущество закрепил Лиам Хермеш. У «Зимбру» была возможность сократить разрыв в конце игры, но на 80-й минуте Маттео Аморосо не смог забить пенальти, передает rupor.md

Матч на стадионе «Зимбру» собрал более 5 тысяч зрителей и выдался эмоциональным. В первом тайме судье пришлось остановить игру на семь минут из-за дымовых шашек, которые болельщики бросили на поле. Также арбитр показал семь желтых карточек за грубые нарушения.

Благодаря этой победе «Шериф» обеспечил себе место в первом квалификационном раунде Лиги Европы. Проигравший в финале «Зимбру» также выступит в еврокубках — команда начнет путь со второго раунда Лиги конференций.

