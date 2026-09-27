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radiochisinau.md logoradiochisinau
27 Сентября 2026, 17:45
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Историческое золото для Молдовы: Ион Басок стал чемпионом мира по парадзюдо

Молдавский спортсмен Ион Басок завоевал золотую медаль чемпионата мира IBSA по парадзюдо в Тбилиси и впервые в истории принёс Молдове золото мирового первенства IBSA.

Историческое золото для Молдовы: Ион Басок стал чемпионом мира по парадзюдо.
Историческое золото для Молдовы: Ион Басок стал чемпионом мира по парадзюдо.

Басок выступал в категории J1, свыше 90 кг и по пути к титулу одержал четыре победы. Молдавский спортсмен оказался сильнее представителей Испании, Монголии, Бразилии и Узбекистана, передает radiochisinau.md

В финале Басок встретился с бразильцем Вилиансом Силвой де Араужо. Именно он ранее не позволил молдавскому дзюдоисту завоевать медаль на Паралимпийских играх в Париже в 2024 году, а также на предыдущем чемпионате мира.

На мировом первенстве в Тбилиси Молдову представляли восемь спортсменов.

Помимо Басока, в соревнованиях отличились ещё два молдавских парадзюдоиста. Вадим Крецу занял девятое место в категории J1 до 70 кг, а Николай Бондарев — седьмое место в категории J2 до 90 кг.

Золотая медаль Иона Басока стала первой медалью высшей пробы Молдовы на чемпионатах мира IBSA.

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Источник
radiochisinau.md logoradiochisinau
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