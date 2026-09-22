В Криулянском районе вырубили 24 дуба: ущерб оценили более чем в 45 тысяч леев

В Молдове экологические инспекторы выявили незаконную вырубку защитных лесополос в коммуне Хыртопул Маре. Ущерб окружающей среде превысил 45 тысяч леев, а материалы дела переданы в прокуратуру.

По данным Инспекции по охране окружающей среды, ночной рейд экологических инспекторов в коммуне Хыртопул Маре Криулянского района позволил пресечь незаконную вырубку лесополос, расположенных на сельскохозяйственных землях, пишет rupor.md

По информации Инспекции по охране окружающей среды, нарушители уничтожили 24 дуба. Диаметр срубленных деревьев варьировался от 12 до 52 сантиметров, а общий объем незаконно добытой древесины составил 13,88 кубических метра. Предварительный ущерб, нанесенный окружающей среде, специалисты оценили в 45 140 леев.

Собранные инспекторами материалы направлены в прокуратуру Криулянского района для правовой оценки и принятия дальнейших мер. Местные власти Хыртопул Маре получили указание взять на учет оставшуюся древесину и усилить контроль за сохранностью лесного фонда.

В ведомстве напоминают, что любая вырубка деревьев без официального разрешения является незаконной и влечет за собой строгую ответственность.