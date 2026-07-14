14 Июля 2026, 10:21
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В Кишиневе мужчина перенес сердечный приступ и умер за рулем
По предварительным данным, водитель, устроивший ДТП возле консульства Румынии, скончался за рулем от сердечного приступа.
По предварительным данным, водитель, устроивший ДТП возле консульства Румынии, скончался за рулем от сердечного приступа.
Он потерял контроль над автомобилем, столкнулся с Toyota, после чего съехал с проезжей части и врезался в дерево.
Результаты расследования указывают на то, что мужчина, вероятно, умер еще до столкновения.
Точная причина смерти будет определена после проведения судебно-медицинской экспертизы.