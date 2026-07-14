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14 Июля 2026, 10:21
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В Кишиневе мужчина перенес сердечный приступ и умер за рулем

По предварительным данным, водитель, устроивший ДТП возле консульства Румынии, скончался за рулем от сердечного приступа.

В Кишиневе мужчина перенес сердечный приступ во время движения и умер за рулем.
В Кишиневе мужчина перенес сердечный приступ во время движения и умер за рулем.

По предварительным данным, водитель, устроивший ДТП возле консульства Румынии, скончался за рулем от сердечного приступа.

Он потерял контроль над автомобилем, столкнулся с Toyota, после чего съехал с проезжей части и врезался в дерево.

Результаты расследования указывают на то, что мужчина, вероятно, умер еще до столкновения.

Точная причина смерти будет определена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

В Кишиневе мужчина перенес сердечный приступ и умер за рулем

Источник
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