В Кишиневе мужчина перенес сердечный приступ и умер за рулем

По предварительным данным, водитель, устроивший ДТП возле консульства Румынии, скончался за рулем от сердечного приступа.

Он потерял контроль над автомобилем, столкнулся с Toyota, после чего съехал с проезжей части и врезался в дерево.

Результаты расследования указывают на то, что мужчина, вероятно, умер еще до столкновения.

Точная причина смерти будет определена после проведения судебно-медицинской экспертизы.