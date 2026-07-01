В ДТП в Кишиневе столкнулись два автомобиля: есть пострадавший

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Вадул-луй-Водэ в Кишиневе. Информацию подтвердила пресс-секретарь столичной полиции Кристина Талпэ.

Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что автомобиль Hyundai, которым управлял мужчина, получил боковой удар от транспортного средства Ford, за рулем которого был 22-летнего водителя, передает realitatea.md

В результате столкновения водитель Hyundai получил травмы, его госпитализировала бригада скорой помощи.

В настоящее время сотрудники полиции документируют происшествие и устанавливают все обстоятельства ДТП.