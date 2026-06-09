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rupor.md logorupor
9 Июня 2026, 12:23
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В Дрокиевском районе полиция устроила погоню за наркоторговцами

В Дрокии полицейские ликвидировали преступную группу, специализировавшуюся на продаже наркотиков через онлайн-магазины. По данным правоохранителей, деятельность сети координировалась человеком, находящимся в заключении.

В Дрокиевском районе полиция устроила погоню за наркоторговцами.
В Дрокиевском районе полиция устроила погоню за наркоторговцами.

Полиция установила троих подозреваемых в возрасте 36 и 48 лет. Во время спецоперации они попытались уйти от погони на автомобиле, который сами использовали для наркоторговли, пишет rupor.md

При обысках были обнаружены наркотики типа PVP и марихуана, а также семена конопли для выращивания. Также изъяты самодельные устройства и другие предметы, используемые для переработки и употребления наркотиков.

По делу возбуждено уголовное расследование. В случае признания вины подозреваемым грозит лишение свободы от 3 до 7 лет.

Расследование продолжается для установления всех участников и документирования всей преступной схемы.

Источник
rupor.md logorupor
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