9 Июня 2026, 12:23
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В Дрокиевском районе полиция устроила погоню за наркоторговцами
В Дрокии полицейские ликвидировали преступную группу, специализировавшуюся на продаже наркотиков через онлайн-магазины. По данным правоохранителей, деятельность сети координировалась человеком, находящимся в заключении.
Полиция установила троих подозреваемых в возрасте 36 и 48 лет. Во время спецоперации они попытались уйти от погони на автомобиле, который сами использовали для наркоторговли, пишет rupor.md
При обысках были обнаружены наркотики типа PVP и марихуана, а также семена конопли для выращивания. Также изъяты самодельные устройства и другие предметы, используемые для переработки и употребления наркотиков.
По делу возбуждено уголовное расследование. В случае признания вины подозреваемым грозит лишение свободы от 3 до 7 лет.
Расследование продолжается для установления всех участников и документирования всей преступной схемы.