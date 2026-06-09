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rupor.md logorupor
9 Июня 2026, 12:59
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В Бачое взорвался газовый баллон: один человек погиб, еще один находится в больнице

Трагический инцидент произошел на летней кухне частного дома в селе Бачой муниципия Кишинев во время замены газового оборудования.

В Бачой взорвался газовый баллон: один человек погиб, еще один находится в больнице.
В Бачой взорвался газовый баллон: один человек погиб, еще один находится в больнице.

Как сообщает Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций (ГИЧС), в результате вспыхнувшего после утечки взрыва серьезные ожоги получили отец и сын. Пострадавших экстренно доставили в больницу, однако врачам удалось спасти жизнь только одного, сообщает rupor.md

Взрыв случился вечером 8 июня, звонок в Службу 112 поступил в 18:25. Глава семьи решил самостоятельно заменить пустой баллон со смесью пропан-бутана на полный и подключил его к плите. Сразу после этого раздался сильный хлопок. По версии специалистов ГИЧС, которые провели расследование на месте происшествия, газ начал выходить наружу из-за плохой герметичности в месте соединения редуктора и гибкого шланга. В замкнутом пространстве летней кухни образовалась опасная концентрация горючей смеси, которая мгновенно сдетонировала.

Огонь и взрывная волна нанесли тяжелые ожоги двум находившимся внутри людям: 56-летнему владельцу дома и его 31-летнему сыну. Прибывшие на место экипажи скорой помощи оперативно доставили обоих пострадавших в специализированное медицинское учреждение. Несмотря на усилия врачей, травмы молодого человека оказались слишком тяжелыми, и через некоторое время он скончались в больнице.

В связи со случившейся трагедией спасатели ГИЧС обратились к жителям страны с предупреждением о строгом соблюдении правил безопасности при эксплуатации газового оборудования. Сотрудники ведомства рекомендуют вообще не держать баллоны внутри жилых домов или кухонь, а выносить их на улицу и хранить в специальных закрытых металлических шкафах. Пожарные напоминают, что все шланги и вентили нужно регулярно проверять на герметичность, а при любых подозрениях на поломку вызывать сертифицированных специалистов.

С начала текущего года в Молдове произошло уже 12 взрывов из-за утечки газа, в которых пострадали 11 человек.

Источник
rupor.md logorupor
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