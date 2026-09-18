Семья с двумя детьми попала в ДТП на возле Унген: автомобиль вылетел в кювет.

Семья с двумя детьми попала в ДТП на трассе R1 недалеко от Унген. Авария произошла в четверг, 17 сентября. Автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

За рулём находился 33-летний мужчина. В салоне также были его 32-летняя жена, двое детей — 12 и 7 лет — и 24-летняя девушка, пишет realitatea.md

По предварительным данным, водитель не справился с управлением по неустановленной пока причине. Его проверили на алкотестере Drager — результат показал, что мужчина не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция рассматривает версию, что во время движения водителю могло стать плохо из-за снижения артериального давления.

В результате ДТП никто из находившихся в автомобиле не пострадал. Правоохранители устанавливают точные обстоятельства аварии.