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realitatea.md logorealitatea
18 Сентября 2026, 14:36
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Семья с двумя детьми попала в ДТП на возле Унген: автомобиль вылетел в кювет

Семья с двумя детьми попала в ДТП на трассе R1 недалеко от Унген. Авария произошла в четверг, 17 сентября. Автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

Семья с двумя детьми попала в ДТП на возле Унген: автомобиль вылетел в кювет.
Семья с двумя детьми попала в ДТП на возле Унген: автомобиль вылетел в кювет.

За рулём находился 33-летний мужчина. В салоне также были его 32-летняя жена, двое детей — 12 и 7 лет — и 24-летняя девушка, пишет realitatea.md

По предварительным данным, водитель не справился с управлением по неустановленной пока причине. Его проверили на алкотестере Drager — результат показал, что мужчина не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция рассматривает версию, что во время движения водителю могло стать плохо из-за снижения артериального давления.

В результате ДТП никто из находившихся в автомобиле не пострадал. Правоохранители устанавливают точные обстоятельства аварии.

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Источник
realitatea.md logorealitatea
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