Пятеро мужчин в масках ворвались на стоянку в Кишиневе и угнали BMW.

Мужчины в масках и с дубинками в руках среди ночи ворвались на автостоянку в столице и угнали BMW. Вся операция попала на камеры видеонаблюдения.

Инцидент предположительно произошел в ночь на 17 сентября этого года. На кадрах с камер видно, как пять человек с закрытыми лицами и дубинками в руках проникают на территорию стоянки, пишет unimedia.info

Двое из них направляются прямо к BMW и начинают разбивать стекло автомобиля. В это же время еще один участник группы подходит к помещению охранника и удерживает дверь, а двое других направляются к воротам стоянки и открывают их.

Подозреваемые действовали быстро, после чего покинули стоянку на угнанном автомобиле.