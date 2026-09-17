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unimedia.info logounimedia
17 Сентября 2026, 07:32
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Пятеро мужчин в масках ворвались на стоянку в Кишиневе и угнали BMW

Мужчины в масках и с дубинками в руках среди ночи ворвались на автостоянку в столице и угнали BMW. Вся операция попала на камеры видеонаблюдения.

Пятеро мужчин в масках ворвались на стоянку в Кишиневе и угнали BMW.
Пятеро мужчин в масках ворвались на стоянку в Кишиневе и угнали BMW.

Инцидент предположительно произошел в ночь на 17 сентября этого года. На кадрах с камер видно, как пять человек с закрытыми лицами и дубинками в руках проникают на территорию стоянки, пишет unimedia.info

Двое из них направляются прямо к BMW и начинают разбивать стекло автомобиля. В это же время еще один участник группы подходит к помещению охранника и удерживает дверь, а двое других направляются к воротам стоянки и открывают их.

Подозреваемые действовали быстро, после чего покинули стоянку на угнанном автомобиле.

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Источник
unimedia.info logounimedia
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