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politia.md logopolitia
22 Сентября 2026, 11:06
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На севере Молдовы раскрыли схему с отъемом недвижимости у социально уязвимых людей

Правоохранители задокументировали деятельность организованной преступной группировки, которую подозревают в мошеннической схеме по завладению недвижимостью социально уязвимых людей.

На севере Молдовы раскрыли схему с отъемом недвижимости у социально уязвимых людей.
На севере Молдовы раскрыли схему с отъемом недвижимости у социально уязвимых людей.

По данным полиции, расследование и специальные следственные мероприятия проводились с февраля по июль. 21 июля в Бельцах и нескольких населенных пунктах на севере страны прошли санкционированные обыски.

Во время обысков были изъяты 85 тысяч евро, золотые украшения, мобильные телефоны, договоры купли-продажи недвижимости, удостоверения личности, выписки из Реестра недвижимого имущества, доверенности, расписки и другие документы, имеющие значение для дела.

Один из подозреваемых находится под арестом, еще четверо расследуются на свободе.

Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела, возможных других участников схемы и размер причиненного ущерба. Подозреваемым грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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Источник
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