На севере Молдовы раскрыли схему с отъемом недвижимости у социально уязвимых людей.

Правоохранители задокументировали деятельность организованной преступной группировки, которую подозревают в мошеннической схеме по завладению недвижимостью социально уязвимых людей.

По данным полиции, расследование и специальные следственные мероприятия проводились с февраля по июль. 21 июля в Бельцах и нескольких населенных пунктах на севере страны прошли санкционированные обыски.

Во время обысков были изъяты 85 тысяч евро, золотые украшения, мобильные телефоны, договоры купли-продажи недвижимости, удостоверения личности, выписки из Реестра недвижимого имущества, доверенности, расписки и другие документы, имеющие значение для дела.

Один из подозреваемых находится под арестом, еще четверо расследуются на свободе.

Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела, возможных других участников схемы и размер причиненного ущерба. Подозреваемым грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.