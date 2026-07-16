Усатый: Мунтяну упрашивали, чтобы он молчал, скандал с"веришоарой" отдыхает.

Политик заявил, что бывший премьер был недоволен своим увольнением и рассчитывал проработать в правительстве не менее трех лет.

Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый заявил, что бывшего министра Владимира Мунтяну убеждали не делать громких заявлений после ухода из правительства, поскольку его публичные высказывания могли спровоцировать более серьезный скандал, чем история с «веришоарой».

По словам Усатого, Мунтяну долго не публиковал заявление об отставке, а его текст был изменен перед обнародованием.

«В день ухода Мунтяну долго ждал с заявлением, там еще переделали текст его заявления, потому что если бы он сказал все, что приготовил, скандал с "веришоарой" отдыхает. Его убедили уйти спокойно, но он возмущался, он не пацан какой-то», — заявил Усатый.

Он также утверждает, что Мунтяну рассчитывал работать в составе правительства не менее трех лет и был удивлен решением об увольнении.

«Они его упрашивали, чтобы он молчал. Но я думаю, наступит день, и он выскажется. Когда ему сказали: "Trebuie să plecați", он, естественно, был шокирован», - сказал политик.

Усатый также напомнил о словах Василия Тофана, который ранее заявлял, что не был готов занять пост премьер-министра, а когда почувствовал готовность, эта должность уже была занята.

Комментируя ситуацию, лидер «Нашей партии» предположил, что кабинет министров под руководством Тофана просуществует недолго.

«Все это говорит о том, что правительство Тофана проживет всего полгода, а в следующем году будут досрочные парламентские выборы», - заявил Усатый.