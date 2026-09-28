ПСРМ присоединится к протесту у НАРЭ: Додон призвал граждан выйти на акцию.

Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) объявила, что в понедельник, 28 сентября, примет участие в протесте перед зданием Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).

Акция проводится на фоне предстоящего рассмотрения новых тарифов на природный газ и тепловую энергию. Лидер ПСРМ Игорь Додон призвал граждан присоединиться к протесту, пишет noi.md

Игорь Додон провел параллель с протестами осени 2015 года, когда в центре Кишинева появился палаточный городок.

«Сегодня, спустя 11 лет, недовольство в стране снова растет. И все чаще звучит вопрос: что делать дальше и как заставить власть учитывать мнение граждан?» — заявил лидер ПСРМ.

По словам Додона, социалисты намерены поддерживать законные протестные акции против политики нынешней власти и участвовать в мероприятиях, которые будут организованы в ближайшее время.

«Уже завтра наши коллеги примут участие в протесте перед НАРЭ, и мы призываем всех граждан присоединиться», — заявил он.

Лидер ПСРМ считает, что для достижения более заметного результата оппозиционным силам и гражданам необходимо объединить усилия.

«Если мы действительно хотим добиться результатов, нас должны быть десятки тысяч в центре Кишинева. Поэтому необходимо объединить усилия и готовиться к более масштабным протестным акциям — без партийных флагов, всем вместе», — сказал Додон.

Акция перед зданием НАРЭ запланирована на понедельник, 28 сентября, 10:00. Об участии в ней сообщили и другие представители оппозиции. В тот же день состоится открытое заседание Административного совета НАРЭ. В повестке значатся в том числе вопросы регулируемых цен на поставку природного газа и тарифов на тепловую энергию. Согласно проектам решений, опубликованным перед заседанием, НАРЭ рассматривает повышение регулируемой цены на природный газ, а также корректировку тарифов на тепловую энергию. Окончательное решение должно принять регулирующее ведомство.