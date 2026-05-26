Президент Беларуси призвал председателя ПСРМ не допустить "уничтожения" Молдовы.

«Не надо резать эту пуповину и рвать отношения с теми, с кем вы всегда находили общий язык. Вот это для меня главное, и я публично хотел сказать, что Молдова и молдаване - это наша любовь. Я думаю, Советского Союза когда-то в целом. Мы с большим уважением относились к вашему народу и вашей стране. И мы не хотим этого потерять. И вы, надеюсь, тоже», - сказал Лукашенко, передает infotag.md

Также он поднял вопрос сохранения суверенитета Молдовы.

«Мы очень часто в последнее время слышим из разных источников о том, что Молдова готова стать чуть ли не частью другого государства. Конечно, откровенно скажу, я как вообще человек влюбленный в вашу страну… с ужасом это слышу и воспринимаю…

Не хочу говорить банальные вещи о том, что суверенитет и независимость дорого всегда стоят и это главное для любой страны, но я бы очень просил и тебя, и твоих сторонников, чтобы ни в коем случае не допустили уничтожения такой цветущей, прекрасной, пусть небольшой по размерам, страны, как Молдова… думаю, что для тебя как человека-патриота и твоих сторонников главное - сберечь Молдову для молдаван», - заявил белорусский лидер.

В ответ Додон заявил, что испытывает «досаду» из-за того, что президент Молдовы Майя Санду всего этого «не понимает».

«Мы боролись с нынешним президентом. Один раз я у нее выиграл. Второй раз - она у меня. Но мы все клялись на Конституции - защищать Молдову, защищать нашу страну. Нынешний президент после того, как осознала, что никакой европейской интеграции не будет, что этот путь - банкротство, и это показывают нынешние реалии в Молдове (как та пословица: после меня пусть хоть дом горит), начала продвигать идею ликвидации молдавского государства. Для нас это большая проблема», - отметил Додон.

Лукашенко также призвал к возобновлению работы белорусско-молдавской комиссии по сотрудничеству, которая ранее была создана между странами.

«Надо двигаться вперед и искать новые точки соприкосновения», - сказал он.



