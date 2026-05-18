18 Мая 2026, 09:14
13 313
Посол России в Кишинёве Олег Озеров вызван в МИД Молдовы

Посол России в Кишинёве Олег Озеров был вызван сегодня, в 9:00, в Министерство иностранных дел Молдовы.

На данный момент официально не сообщается, с чем именно связан вызов российского дипломата. Однако на прошлой неделе произошёл ряд инцидентов, связанных с действиями России, сообщает deschide.md

В минувшую среду российский беспилотник пересёк воздушное пространство Молдовы, пролетев с севера на юг страны, после чего исчез с радаров.

Кроме того, в пятницу президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей Приднестровского региона. Согласно документу, жители Приднестровья смогут получить гражданство РФ без обязательного проживания в России и без экзамена на знание русского языка.

Источник
