Посол России в Кишинёве Олег Озеров вызван в МИД Молдовы.

На данный момент официально не сообщается, с чем именно связан вызов российского дипломата. Однако на прошлой неделе произошёл ряд инцидентов, связанных с действиями России, сообщает deschide.md

В минувшую среду российский беспилотник пересёк воздушное пространство Молдовы, пролетев с севера на юг страны, после чего исчез с радаров.

Кроме того, в пятницу президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей Приднестровского региона. Согласно документу, жители Приднестровья смогут получить гражданство РФ без обязательного проживания в России и без экзамена на знание русского языка.