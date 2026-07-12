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unimedia.info logounimedia
12 Июля 2026, 17:14
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Посол Германии усомнился в заявлениях о том, что молдаване и румыны — один народ

В общественном пространстве разгорелся скандал после заявления посла Германии в Молдове Хуберта Книрша, который поставил под сомнение утверждение о том, что Республика Молдова и Румыния имеют общий язык и одну религию.

Посол Германии усомнился в заявлениях о том, что молдаване и румыны — один народ.
Посол Германии усомнился в заявлениях о том, что молдаване и румыны — один народ.

В Министерстве иностранных дел (МИД), комментируя слова дипломата, отказались давать собственную оценку и рекомендовали журналистам обратиться за разъяснениями к немецкой стороне, передает unimedia.info

Отвечая на вопрос о возможном объединении с Румынией и о том, что Молдова и Румыния имеют общий язык, культуру, традиции и религию, немецкий дипломат заявил, что вопрос возможного объединения относится исключительно к компетенции граждан двух государств.

«Я бы поставил под сомнение то, что вы сказали о Республике Молдова, что у нас один язык и одна религия с Румынией. Если мы говорим о европейских ценностях, то одни считают, что у нас один язык, а другие могут считать иначе — что у нас два языка или разные религии. Европейские ценности заключаются в том, что все эти люди должны пользоваться уважением», — заявил посол в эфире передачи „Cabinetul din umbră” на телеканале Jurnal TV.

Эти высказывания вызвали широкий общественный резонанс, после чего журналисты запросили официальную позицию Министерства иностранных дел.

В ответе, направленном СМИ, пресс-секретарь МИД Татьяна Барак сообщила, что ведомство не будет комментировать слова дипломата и рекомендовало обращаться за разъяснениями к германской стороне.

«Мы приняли к сведению ваш запрос. За разъяснениями относительно заявлений, приписываемых послу Германии, просим обращаться к германской стороне, которая может предоставить необходимые пояснения относительно их содержания и контекста. Благодарим за понимание», — говорится в ответе Министерства иностранных дел.

Источник
unimedia.info logounimedia
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