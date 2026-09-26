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rupor.md logorupor
26 Сентября 2026, 18:30
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Новый посол США прибыл в Кишинев после более чем двух лет без главы дипмиссии

Назначенный посол США Джозеф Марк Буркхалтер прибыл в Кишинев вместе с супругой Джиной 25 сентября.

Новый посол США прибыл в Кишинев после более чем двух лет без главы дипмиссии.
Новый посол США прибыл в Кишинев после более чем двух лет без главы дипмиссии.

Об этом он рассказал в обращении, которое опубликовало американское посольство, передает rupor.md

«Здравствуйте, Молдова! Я Джозеф Марк Буркхалтер, назначенный посол США в Республике Молдова. Вчера мы с моей супругой Джиной прибыли в Кишинев. Мы с нетерпением ждем возможности работать над укреплением и развитием еще более прочных и процветающих отношений между Соединенными Штатами и Республикой Молдова», — сообщил он.

Буркхалтер рассказал, что они с женой уже прогулялись по центру города, побывали в парке Штефана чел Маре и увидели здания парламента, правительства и Администрации президента. Он попросил жителей Молдовы посоветовать места, которые стоит посетить, и традиционные блюда, которые стоит попробовать.

Новый посол США прибыл в Кишинев после более чем двух лет без главы дипмиссии

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Источник
rupor.md logorupor
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