Майя Санду: Когнитивная война очень опасна.

По её словам, у неё нет конкретных данных о возможных планах России в отношении Молдовы на ближайшие годы, однако Кремль постоянно совершенствует свои методы влияния, извлекая уроки из предыдущих неудач, сообщает realitatea.md

Санду отметила, что выборы в других странах, в том числе в Армении, могут показать, какие инструменты Москва будет использовать для воздействия на демократические процессы.

«Вероятно, Россия сделала выводы после неудачи в Молдове и попытается скорректировать механизмы, которые использовала ранее. Нам нужно внимательно следить за действиями Кремля как за рубежом, так и внутри страны», — сказала президент.

По словам Санду, несмотря на проблемы российской армии на фронте в Украине, пропагандистское влияние остаётся эффективным и продолжает формировать общественные настроения.

Она подчеркнула, что особую опасность представляет так называемая когнитивная война — воздействие на сознание людей через информацию и манипуляции.

«Российская пропаганда способна завоёвывать умы людей. Когнитивная война очень опасна. Её сложнее распознать и понять, но последствия могут быть очень серьёзными», — заявила глава государства.

В качестве примера Санду привела реакцию части пользователей соцсетей на инциденты с российскими беспилотниками в регионе. По её мнению, такие случаи показывают, насколько сильным может быть влияние пропаганды и насколько важно повышать устойчивость общества к дезинформации.