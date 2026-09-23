Кептонар: Закончится война, и Россия возобновит поставки газа

Несмотря на предпосылки для нового роста тарифа на газ, депутат от PAS Андриан Кептонар считает, что цена на газ может снизиться после окончания войны в Украине, если Россия вернется на рынок и появятся достаточные объемы топлива.

Парламентарий предполагает, что война между Россией и Украиной продлится недолго, а предстоящая зима может стать последней в нынешних условиях, сообщает realitatea.md

«Украина и Россия обе находятся на пределе своих сил, и я не думаю, что эта война продлится еще больше года. Возможно, это будет последняя зима этой войны», — заявил Андриан Кептонар.

По словам депутата, возможное возвращение России на международный рынок может напрямую повлиять на цены.

«Если Российская Федерация снова выйдет на рынок и будут введены достаточные объемы, цена на газ, безусловно, снизится», — сказал депутат.

В то же время парламентарий считает, что закупки газа нельзя осуществлять исключительно исходя из сезонной динамики цен. В качестве примера он привел ситуацию прошлой зимой, когда газ стоил дешевле, чем летом.

«Все считают, что летом газ должен дешеветь, потому что зимой он дороже. Но Бог дал нам этот пример прошлой зимой, когда газ был дешевле, чем в разгар лета. Соответственно, нельзя играть в казино и делать ставку на что-то. У тебя должна быть другая стратегия постоянной закупки», — заявил депутат.

Новое повышение тарифа на газ, судя по всему, становится все более вероятным, поскольку стоимость газа, закупаемого на европейском рынке, выросла примерно на 50% по сравнению с ценой, заложенной в действующий тариф.

Глава Energocom Евгения Бузату заявил, что анализ возможной корректировки тарифа можно будет провести в октябре, когда станут известны новые закупочные цены.