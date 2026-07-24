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realitatea.md logorealitatea
24 Июля 2026, 14:34
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Гросу раскритиковал идею Додона о газе через «Турецкий поток»: Пахнет схемой

«Когда он начинает что-то предлагать, это пахнет схемой», - сказал председатель парламента Игорь Гросу, комментируя предложение лидера ПСРМ Игоря Додона закупать газ из России через газопровод «Турецкий поток».

Гросу раскритиковал идею Додона о газе через «Турецкий поток»: Пахнет схемой.
Гросу раскритиковал идею Додона о газе через «Турецкий поток»: Пахнет схемой.

Гросу заявил, что рост тарифов на газ и цен на топливо связан с международной ситуацией, в том числе с войной на Ближнем Востоке и проблемами безопасности в районе Чёрного моря, пишет realitatea.md

По словам спикера парламента, Казахстан, который является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов для Румынии, сократил экспорт из-за атак на нефтяную инфраструктуру.

«Мы должны рассматривать всё это в контексте. И не говорить, что «Турецкий поток» стоит пустой и ждёт его (Додона), чтобы он пришёл и сказал: давайте, запускайте газ. Это очень популистский, безответственный подход. А самое худшее — он знает, что говорит неправду. Он не настолько некомпетентен в этой сфере. Он знает, как всё происходит. (…) Если он знал ещё в марте, что в июле начнутся бомбардировки, почему он молчал?» — прокомментировал Гросу предложение Додона.

Напомним, что рнаее Игорь Додон заявил, что Республика Молдова должна вернуться к прямым поставкам газа из Российской Федерации. По его словам, существуют технические возможности для импорта газа через газопровод «Турецкий поток».

Источник
realitatea.md logorealitatea
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