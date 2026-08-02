Гросу: Молдова будет зависеть от российского газа до 2028 года.

Председатель парламента Игорь Гросу сообщил, что Молдова сохранит энергетическую зависимость от поставок из России до 2028 года.

По информации bani.md со ссылкой на интервью спикера агентству Moldpres, власти намерены при этом продолжать диверсификацию источников энергии для снижения рисков, пишет rupor.md

Республика Молдова полностью зависит от импорта энергоносителей из-за отсутствия собственных ресурсов, что делает энергетическую безопасность уязвимым местом государства. Гросу отметил, что текущая ситуация сохранится еще несколько лет:

«К сожалению, что касается природного газа, мы остаемся зависимыми от Российской Федерации до 2028 года».

Спикер подчеркнул, что предыдущие годы показали нестабильность поставок в пиковые зимние периоды. Сокращение объемов без объяснения причин используется как инструмент политического давления на государства, проводящие независимую политику:

«Мы видели, что в момент, когда нам больше всего нужны энергетические ресурсы, в зимний период, поставки могут быть сокращены без объяснений. Это форма зависимости и в то же время политика, направленная против тех, кто не подчиняется».

В условиях обсуждения возможных изменений тарифов на природный газ Игорь Гросу пояснил, что итоговая стоимость формируется под воздействием международных котировок, региональных конфликтов и внутренних расходов на распределение и транспортировку. Для защиты населения государство планирует вмешаться в холодный сезон и рассматривает возобновление выплаты компенсаций напрямую через счета в квитанциях.

Текущий контракт на поставку газа между АО «Молдовагаз» и российским концерном «Газпром», заключенный в октябре 2021 года сроком на пять лет, истекает 30 сентября 2026 года. На фоне этого Европейский Союз в рамках официального плана REPowerEU намерен полностью прекратить импорт российского газа до конца 2027 года путем диверсификации маршрутов и поставок.