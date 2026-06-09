Дойна Герман об унире: Не вижу сейчас контекста.

«Нашей целью как страны и осознанным, многократно подтвержденным выбором большинства граждан было вступление Республики Молдова в Европейский союз. Пока есть воля и возможность двигаться в этом направлении, мы будем продолжать. Обсуждение другого плана означает, что мы признаем, что уже потерпели неудачу с Европейским союзом. С другой стороны, мы видим все более обнадеживающие ответы со стороны государств-членов ЕС… Поэтому я не вижу сейчас никакого контекста, чтобы обсуждать другие планы», сообщает logos-press.md

Таким образом, депутат PAS считает, что Молдова должна оставаться сфокусированной и сосредоточенной на одной «битве» — «битве за интеграцию в ЕС».

«Мы должны прислушиваться к гражданам: существует большинство, поддерживающее европейскую интеграцию, сейчас для возможного воссоединения не существует большинства сторонников среди граждан. Поэтому мы, как политики, просто обязаны слушать их голос».

Ранее как президент Майя Санду, так и позднее вице-премьер Еуджениу Осмокеску заявляли о возможном «плане Б» — объединении с Румынией в случае, если вступление в Европейский союз не удастся.