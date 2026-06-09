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logos.press.md logologos
9 Июня 2026, 08:38
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Дойна Герман об унире: Не вижу сейчас контекста

Отвечая в эфире общественного радио на вопрос о том, насколько серьезен сценарий «плана Б» — объединение с Румынией, вице-председатель парламента Дойна Герман заявила, что сейчас «нет контекста» в этом смысле.

Дойна Герман об унире: Не вижу сейчас контекста.
Дойна Герман об унире: Не вижу сейчас контекста.

«Нашей целью как страны и осознанным, многократно подтвержденным выбором большинства граждан было вступление Республики Молдова в Европейский союз. Пока есть воля и возможность двигаться в этом направлении, мы будем продолжать. Обсуждение другого плана означает, что мы признаем, что уже потерпели неудачу с Европейским союзом. С другой стороны, мы видим все более обнадеживающие ответы со стороны государств-членов ЕС… Поэтому я не вижу сейчас никакого контекста, чтобы обсуждать другие планы», сообщает logos-press.md

Таким образом, депутат PAS считает, что Молдова должна оставаться сфокусированной и сосредоточенной на одной «битве» — «битве за интеграцию в ЕС».

«Мы должны прислушиваться к гражданам: существует большинство, поддерживающее европейскую интеграцию, сейчас для возможного воссоединения не существует большинства сторонников среди граждан. Поэтому мы, как политики, просто обязаны слушать их голос».

Ранее как президент Майя Санду, так и позднее вице-премьер Еуджениу Осмокеску заявляли о возможном «плане Б» — объединении с Румынией в случае, если вступление в Европейский союз не удастся.

Источник
logos.press.md logologos
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