Директор НЦБК сможет занимать должность два срока подряд
Директор Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) сможет занимать должность два срока подряд, если парламент поддержит соответствующий законопроект.
В настоящее время законодательство разрешает только один мандат, передает rupor.md
По словам депутата Андриана Кептонар от партии PAS, инициатива объясняется результатами работы действующего руководства учреждения в сфере борьбы с коррупцией.
Представители власти утверждают, что изменение закона обеспечит преемственность управления и позволит повысить эффективность работы НЦБК.
Чептонар отметил, что нынешнее руководство НЦБК демонстрирует высокие результаты и пользуется доверием международных партнеров, включая Совет Европы.
Также он отверг критику о возможной политизации ведомства, заявив, что НЦБК действует независимо и реагирует на все случаи коррупции вне зависимости от политической принадлежности.
Согласно действующему законодательству, директор НЦБК назначается парламентом на срок пять лет.