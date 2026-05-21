Директор НЦБК сможет занимать должность два срока подряд.

В настоящее время законодательство разрешает только один мандат.

По словам депутата Андриана Кептонар от партии PAS, инициатива объясняется результатами работы действующего руководства учреждения в сфере борьбы с коррупцией.

Представители власти утверждают, что изменение закона обеспечит преемственность управления и позволит повысить эффективность работы НЦБК.

Чептонар отметил, что нынешнее руководство НЦБК демонстрирует высокие результаты и пользуется доверием международных партнеров, включая Совет Европы.

Также он отверг критику о возможной политизации ведомства, заявив, что НЦБК действует независимо и реагирует на все случаи коррупции вне зависимости от политической принадлежности.

Согласно действующему законодательству, директор НЦБК назначается парламентом на срок пять лет.